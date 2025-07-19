Алиев: Азербайджан и Армения близки к заключению мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о высокой вероятности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку.
Во время выступления на III Шушинском глобальном медиафоруме он подчеркнул, что подписание мирного договора станет возможным после урегулирования двух ключевых моментов: роспуска Минской группы ОБСЕ и внесения изменений в Конституцию Армении.
По словам Алиева, текст соглашения может быть предварительно парафирован. При этом парафирование не равнозначно окончательному подписанию, поскольку устное одобрение отличается от официального утверждения каждой страницы документа.
«Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», — цитирует президента Азербайджана РИА Новости.
В июне Алиев назвал Армению «государством-военным преступником». Он обвинил Ереван в агрессивных действиях, направленных против гражданской инфраструктуры и мирных жителей Азербайджана.
В марте 2025 года Ереван и Баку достигли соглашения о подписании мирного договора. Документ, состоящий из 17 пунктов, закрепляет обоюдное признание границ и территориальной целостности обеих стран.