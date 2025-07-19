Австралия передала Киеву первую партию обещанных танков Abrams

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружение и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковые системы и беспилотники. Канберра также отправила 90 военных инструкторов для подготовки ВСУ на территории Великобритании, а с октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. -0-