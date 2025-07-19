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Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на будущей неделе

Переговорную динамику следует увеличивать, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Делегация Украины предложила России провести новый раунд переговоров на будущей неделе неделе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующую инициативу озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Умеров сообщил, что предложил России очередную встречу на следующей неделе. Переговорную динамику следует увеличивать», — цитирует ТАСС заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, опубликованное в его Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что делегация РФ готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной. Россия рассчитывает, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей.

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