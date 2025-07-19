Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на будущей неделе

Делегация Украины предложила России провести новый раунд переговоров на будущей неделе неделе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующую инициативу озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
«Умеров сообщил, что предложил России очередную встречу на следующей неделе. Переговорную динамику следует увеличивать», — цитирует ТАСС заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, опубликованное в его Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова заявила, что делегация РФ готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной. Россия рассчитывает, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей.