Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай начал строить в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 млрд

Власти Китая инициировали грандиозный инфраструктурный проект — строительство гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо, на юго-востоке Тибета, сообщает агентство «Синьхуа». Премьер Госсовета КНР Ли Цян дал соответствующее распоряжение. Общие затраты на возведение этой масштабной плотины оцениваются примерно в 167 миллиардов долларов.

Источник: Life.ru

Строительная компания Power China прогнозирует, что новая ГЭС сможет генерировать колоссальные 300 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно, предназначенной преимущественно для экспорта за пределы Тибетского региона. Эта станция значительно превзойдёт по мощности даже крупнейшую в мире ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы (22,4 млн кВт), поскольку её проектная мощность составляет впечатляющие 60 млн кВт.

По информации Bloomberg, строительство мега-плотины в Тибете может обострить отношения между Китаем и Индией. Причина в том, что река Ярлунг Цангпо, на которой возводится объект, протекает через спорный регион Аруначал-Прадеш и является притоком Ганга, одной из главных рек Индии. Индия и Бангладеш выражают обеспокоенность возможными наводнениями или нехваткой воды в нижнем течении из-за работы ГЭС.

Ранее в Китае пресекли схему иностранной разведки по вывозу редких металлов. В министерстве пояснили, что для защиты национальной безопасности Китай ввёл экспортный контроль за такими материалами, изучив международную практику.