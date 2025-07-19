Китай начал строить в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 млрд

По информации Bloomberg, строительство мега-плотины в Тибете может обострить отношения между Китаем и Индией. Причина в том, что река Ярлунг Цангпо, на которой возводится объект, протекает через спорный регион Аруначал-Прадеш и является притоком Ганга, одной из главных рек Индии. Индия и Бангладеш выражают обеспокоенность возможными наводнениями или нехваткой воды в нижнем течении из-за работы ГЭС.