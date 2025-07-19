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Зеленский: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — сказал украинский политик.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — сказал украинский политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду. Захарова выразила надежду, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей «и продолжит переговорный процесс».-0-

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