Зеленский: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду. Захарова выразила надежду, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей «и продолжит переговорный процесс».-0-