Зеленский: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — сказал украинский политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду. Захарова выразила надежду, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей «и продолжит переговорный процесс».-0-