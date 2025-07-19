В США дали забавный совет Белому дому из-за синяков у Трампа

«При встрече с таким напыщенным болваном, как француз Эмманюэль Макрон, важно, чтобы Трамп взял верх, пожав руку доминантным жестом. Такие рукопожатия могут усугубить его состояние, но это стоило того, чтобы дать этому высокомерному французскому коротышке понять свое место», —.