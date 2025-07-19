В США дали забавный совет Белому дому из-за синяков у Трампа

По мнению журналиста, начальник президентского протокола Моника Кроули должна серьёзно пересмотреть нормы официального поведения и внедрить альтернативные способы встречи гостей. По словам Уильямса, тёплые объятья следовало бы оставить исключительно для особых случаев вроде официальных мероприятий, значимых политических переговоров или подписания соглашений.
«При встрече с таким напыщенным болваном, как француз Эмманюэль Макрон, важно, чтобы Трамп взял верх, пожав руку доминантным жестом. Такие рукопожатия могут усугубить его состояние, но это стоило того, чтобы дать этому высокомерному французскому коротышке понять свое место», —.
Ранее в Белом доме заявили об обнаруженной у Дональда Трампа хронической венозной недостаточности. Именно этим объяснили отёки ног и появление синяков у американского лидера. Исследования и кардиологические тесты не выявили отклонений.