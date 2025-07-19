Китай начал строительство в Тибете крупнейшей гидроэлектростанции в мире

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны, говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР, сообщает БЕЛТА.
«Утром 19 июля в Тибетском автономном районе состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического объекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии начала строительства и объявил об официальном запуске проекта», — сообщается в документе.
Отмечается, что проект предусматривает строительство пяти каскадных гидроэлектростанций «с общим объемом инвестиций в 1,2 трлн юаней ($167,2 млрд)». Вырабатываемая энергия в первую очередь будет поставляться для внешнего потребления, а также для удовлетворения местного спроса в самом Тибете.
Строительство гидроэнергетического объекта ведет компания China Yajiang Group, которая после его завершения будет ответственна и за эксплуатацию станции.
Китайские СМИ отмечают, что по завершении строительства этот объект по масштабам может превзойти крупнейшую в мире гидроэлектростанцию «Санься» («Три ущелья»), которая расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. -0-