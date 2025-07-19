Китай начал строительство в Тибете крупнейшей гидроэлектростанции в мире

Отмечается, что проект предусматривает строительство пяти каскадных гидроэлектростанций «с общим объемом инвестиций в 1,2 трлн юаней ($167,2 млрд)». Вырабатываемая энергия в первую очередь будет поставляться для внешнего потребления, а также для удовлетворения местного спроса в самом Тибете.