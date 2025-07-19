Азербайджан готовит международный иск к России из-за крушения самолета AZAL

В июле замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов призвал Россию выявить и привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Он также говорил о том, что в Баку ожидают от Москвы «полного и прозрачного расследования» и выплаты компенсаций.