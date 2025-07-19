Азербайджан готовит международный иск к России из-за крушения самолета AZAL

«Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но на все письма приходит один ответ: “расследование продолжается”», — сказал господин Алиев (цитата по haqqin.az). Он потребовал от России «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».
Иск будет направлен в международные судебные инстанции, отметил президент. Российская сторона, по его словам, была уведомлена об этом. «Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать», — заявил господин Алиев.
В июле замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов призвал Россию выявить и привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Он также говорил о том, что в Баку ожидают от Москвы «полного и прозрачного расследования» и выплаты компенсаций.
В феврале Казахстан опубликовал предварительный отчет о катастрофе. В расследовании нет выводов о причинах крушения, однако в документе говорится, что самолет получил повреждения многих систем, когда еще находился в воздухе. Это сделало его практически неуправляемым.