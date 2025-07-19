Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе увеличилось до 30

Представитель пожарной службы капитан Адам ван Герпен сообщил, что автомобиль врезался в очередь, выстроившуюся на входе в ночной клуб. По его словам, водитель транспортного средства сначала врезался в грузовик с закусками, потом протаранил стойку парковщика и уже потом наехал на толпу.