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Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе увеличилось до 30

«Семь человек находятся в критическом состоянии, шесть — в тяжелом, десять — в удовлетворительном», — говорится в публикации.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе выросло до 30. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт пожарной службы города.

«Семь человек находятся в критическом состоянии, шесть — в тяжелом, десять — в удовлетворительном», — говорится в публикации.

Уточняется, что еще семь человек после получения необходимой медицинской помощи на месте отказались от госпитализации.

Представитель пожарной службы капитан Адам ван Герпен сообщил, что автомобиль врезался в очередь, выстроившуюся на входе в ночной клуб. По его словам, водитель транспортного средства сначала врезался в грузовик с закусками, потом протаранил стойку парковщика и уже потом наехал на толпу.

Согласно показаниям свидетелей, после инцидента прохожие вытащили водителя из транспортного средства и напали на него. Отмечается, что он погиб в ходе схватки после выстрела. -0-