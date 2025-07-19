Алиев заявил о подготовке исков против РФ по делу о крушении самолета AZAL

Азербайджан намерен обратиться в международные судебные инстанции с требованием расследовать обстоятельства крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума, сообщает Teleqraf.az.
«К сожалению, мы не получили никакой реакции от российских властей на случившееся. С момента катастрофы прошло семь месяцев. Нам все предельно ясно. Мы также уверены, что российская сторона хорошо осведомлена о деталях произошедшего. В настоящее время мы формируем пакет документов для обращения в международные судебные структуры. Об этом мы также уведомили Москву», — сказал глава государства.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует от России признания факта случившегося и наказания ответственных лиц. Он также добавил, что родственники погибших и авиакомпания AZAL должны получить соответствующие компенсации.
Ранее сообщалось, что после завершения расследования причин крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в районе Актау, министерство транспорта Казахстана предоставит окончательные результаты.