Алиев заявил о подготовке исков против РФ по делу о крушении самолета AZAL

«К сожалению, мы не получили никакой реакции от российских властей на случившееся. С момента катастрофы прошло семь месяцев. Нам все предельно ясно. Мы также уверены, что российская сторона хорошо осведомлена о деталях произошедшего. В настоящее время мы формируем пакет документов для обращения в международные судебные структуры. Об этом мы также уведомили Москву», — сказал глава государства.