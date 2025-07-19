Шор: Молдова нашла новые горизонты абсурда, отказывая «Победе» в регистрации

«Мы были готовы к этому решению. Но такого бредового обоснования не ждал никто, комиссия нашла новые горизонты абсурда. Нас не зарегистрировали потому, что мы провели съезд блока в День памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, нам вменили “присутствие российских войск в Приднестровье”. И ЦИК, и их хозяева в Кишиневе уже давно потеряли связь с реальностью, от них можно услышать то, за что обычного человека закрыли бы в сумасшедший дом», — отметил политик.