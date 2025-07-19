Шор: Молдова нашла новые горизонты абсурда, отказывая «Победе» в регистрации

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы не допустила его политические силы к выборам, сославшись на «поразительно нелепые» основания, сообщает РИА Новости.
«Мы были готовы к этому решению. Но такого бредового обоснования не ждал никто, комиссия нашла новые горизонты абсурда. Нас не зарегистрировали потому, что мы провели съезд блока в День памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, нам вменили “присутствие российских войск в Приднестровье”. И ЦИК, и их хозяева в Кишиневе уже давно потеряли связь с реальностью, от них можно услышать то, за что обычного человека закрыли бы в сумасшедший дом», — отметил политик.
Шор подчеркнул, что обвинения избирательной комиссии не имеют никакого отношения к избирательному законодательству страны. «Причины, указанные ЦИК, не связаны с электоральным законодательством. Это политические причины. Прозападные власти никогда не простят нам призыва о создании Союзного государства с Россией. В “демократической” Молдове такое мнение не имеет права на существование», — добавил политик.
Шор заверил, что его команда оспорит решение ЦИК в суде и продолжит политическую борьбу.
Парламентские выборы в Молдове должны состояться 28 сентября.
Сегодня Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах. В качестве оснований были указаны нарушения в оформлении документов и несоответствие части из них требованиям избирательного законодательства. При этом, зачитывая мотивировочную часть решения, заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ отдельно отметил, что съезд блока «Победа» прошел 6 июля в Москве, в день, совпадающий с официальной датой памяти в Молдове жертв сталинских репрессий, а также упомянул фактор присутствия российских войск в Приднестровье как обстоятельство, вызывающее, по его словам, озабоченность с точки зрения национальной безопасности страны. -0-