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Близкий к делегации РФ источник подтвердил инициативу Киева о новом раунде

Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на будущей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Источник, близкий к переговорной группе РФ, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на будущей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Соответствующую инициативу озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Даты нового раунда переговоров между Украиной и Россией пока не запланированы.

Также ранее Мария Захарова заявила, что делегация РФ готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной. Россия рассчитывает, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей.

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