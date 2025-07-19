«Следствие продолжается»: Алиев обостряет отношения с Россией, готовя иск из-за крушения самолета AZAL в Актау

Алиев заявил, что за семь месяцев после трагедии Баку не получил по ней разъяснений от российской стороны.
Азербайджан собирается подать международный иск против России из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау (Казахстан) в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Ильхам Алиев. Он отметил, что готовится досье для международных судов и российская сторона уже проинформирована об этом. Так, Азербайджан требует признания вины, наказания виновных, компенсаций семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании.
Сам инцидент произошел 25 декабря 2024 года. В результате крушения погибло 38 человек из 67, находившихся на борту. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать внешнее воздействие. Расследование авиакатастрофы продолжается. Подробнее о том, почему Азербайджан решил судиться с Россией, и что стоит за подобным желанием Баку — в материале URA.RU.
Почему Азербайджан решил судиться с Россией.
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Азербайджан начал подготовку документов для обращения в международные судебные инстанции против России из-за катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года. Сегодня на Шушинском медиафоруме в Ханкенди Ильхам Алиев заявил, что за семь месяцев после происшествия страна так и не получила от российских властей четкого ответа по поводу расследования.
«К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос — почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед», — заявил Алиев.
Он также подчеркнул, что Баку требует от России признания вины, наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании AZAL. По его словам, генпрокуратура страны регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, однако в ответ получает только информацию о продолжении расследования. Азербайджанские власти располагают доказательствами по поводу обстоятельств трагедии, и версия о попадании украинского дрона в самолет, по словам Ильхама Алиева, является нелепой. Он заявил, что воздушное пространство России было якобы закрыто только лишь через несколько минут после ЧП.
Алиев заявил, что готов ждать результаты расследования столько, сколько потребуетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В контексте текущей ситуации лидер Азербайджана напомнил, что расследование крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» длилось более 10 лет. Он готов ждать столько же времени ради достижения справедливости. Президент добавил, что отсутствие реакции со стороны Москвы не способствует развитию двусторонних отношений между двумя странами.
Что стоит за желанием Баку подать в суд на РФ из-за крушения самолета.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан таким образом стремится к открытому конфликту с Москвой и намерен свести со страной счеты. Российская сторона уже принесла извинения Азербайджану «на самом высоком уровне», однако это не удовлетворило власти республики.
«Если действительно произошел инцидент со сбитым самолетом, разумеется, мы должны предпринять все возможные меры для поддержки семей погибших», — подчеркнул Затулин. Его слова приводит RTVI.
Он также отметил, что Азербайджан сознательно идет на публичное обострение отношений, исходя из нынешнего положения Москвы. «В Баку считают, что теперь их позиции настолько укрепились, а амбиции выросли до такой степени, что можно игнорировать Россию, чего раньше себе позволить не могли. Сейчас они уже не в состоянии сдерживать желание рассчитаться с нами», — отметил парламентарий.
Анализируя мотивы действий азербайджанской стороны, Затулин напомнил о начале судебного процесса в Баку над руководителями Нагорного Карабаха в январе 2025 года. Те были задержаны в период пребывания российских миротворцев в регионе. Депутат охарактеризовал происходящее как «судилище».
«Несем ли мы за это какую-либо ответственность? На мой взгляд, моральную — безусловно. В Азербайджане же никто не отказывается от жажды мести… Нам необходимо глубже понять суть политики нынешнего азербайджанского руководства, поскольку они не могут отказаться от подобных шагов», — отметил Затулин. По его словам, в данной ситуации было бы разумнее хотя бы внешне сохранять определенную корректность в действиях и словах, как это делалось при первом президенте страны Гейдаре Алиеве.
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Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи Актау. На борту находились 67 человек. Из них 38 — погибли, а 29 — выжили. Согласно расшифровке переговоров с борта воздушного судна, решение изменить маршрут и направиться в Актау экипаж принял самостоятельно. При этом диспетчеры предлагали совершить посадку в других российских аэропортах. По предварительным данным, причиной аварии могло стать внешнее воздействие на лайнер, однако пилоты в тот момент не объявили о режиме ЧП.
Согласно записям, экипаж упоминал о возможном столкновении самолета с птицами и взрыве газового баллона на борту. За несколько минут до катастрофы сообщалось о нехватке кислорода и проблемах с дыханием у пассажиров. В итоге, лайнеру дали разрешение на снижение высоты, однако это не позволило избежать трагедии.
Путин принес официальные извинения после авиакатастрофы в АктауФото: Роман Наумов © URA.RU.
После крушения самолета президент РФ Владимир Путин принес Баку официальные извинения за то, что трагедия произошла в небе над страной. Он также объяснил, что, когда борт пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, город атаковали украинские дроны.
Окончательные причины трагедии будут представлены международной комиссией по результатам расследования. СК РФ уже возбудил уголовное дело и в сотрудничестве с правоохранителями Азербайджана и Казахстана начал проверку действий авиадиспетчеров, сопровождавших рейс. Расследование причин трагедии продолжается.