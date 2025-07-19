«Следствие продолжается»: Алиев обостряет отношения с Россией, готовя иск из-за крушения самолета AZAL в Актау

«К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос — почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед», — заявил Алиев.