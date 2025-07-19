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В ДТП с автобусом в южной иранской провинции Фарс погибли более 20 человек

Авария произошла на шоссе между городами Фирузабад и Кевар. Глава службы скорой помощи провинции Фарс Масуд Абед подтвердил, что в ДТП погиб 21 человек, а также 37 пострадали.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом в южной иранской провинции Фарс погибли более 20 человек и почти 40 пострадали, сообщает агентство IRNA.

Авария произошла на шоссе между городами Фирузабад и Кевар. Глава службы скорой помощи провинции Фарс Масуд Абед подтвердил, что в ДТП погиб 21 человек, а также 37 пострадали.

Губернатор провинции Фарс Хоссейн Али Амири поручил в кратчайшие сроки расследовать причины автокатастрофы. На месте аварии работают подразделения спасателей и бригады скорой помощи. -0-