19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом в южной иранской провинции Фарс погибли более 20 человек и почти 40 пострадали, сообщает агентство IRNA.
Авария произошла на шоссе между городами Фирузабад и Кевар. Глава службы скорой помощи провинции Фарс Масуд Абед подтвердил, что в ДТП погиб 21 человек, а также 37 пострадали.
Губернатор провинции Фарс Хоссейн Али Амири поручил в кратчайшие сроки расследовать причины автокатастрофы. На месте аварии работают подразделения спасателей и бригады скорой помощи. -0-