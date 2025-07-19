Азербайджан хочет подать иск против РФ из-за крушения самолета AZAL

Причем азербайджанский президент подчеркнул, что ему абсолютно все известно об этом инциденте. Однако детали своих предположений он так и не решился раскрыть. Алиев только обвинил российское государство в том, что за семь месяцев расследования Москва якобы так и не предоставила убедительных разъяснений по поводу ситуации.