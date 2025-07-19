Азербайджан хочет подать иск против РФ из-за крушения самолета AZAL

Азербайджан намерен подать иск в международный суд против Российской Федерации из-за авиакатастрофы, в ходе которой разбилось воздушное судно AZAL. Эту информацию рассказал президент республики Ильхам Алиев.
Причем азербайджанский президент подчеркнул, что ему абсолютно все известно об этом инциденте. Однако детали своих предположений он так и не решился раскрыть. Алиев только обвинил российское государство в том, что за семь месяцев расследования Москва якобы так и не предоставила убедительных разъяснений по поводу ситуации.
Нужно отметить, что Москва несколько раз сообщала о готовности принимать участие в расследовании по делу о крушении воздушного судна близ аэропорта Актау, но Баку считает неправильным участие российской стороны. Кроме того, результаты экспертизы еще не были опубликованы, поэтому выводы президента Алиева и уж тем более подача иска в международный суд преждевременны.
Напомним, что 25 декабря прошлого года самолет авиакомпании AZAL, летевший рейсом из Баку в Грозный, разбился вблизи аэропорта Актау. Известно, что на борту возникла нештатная ситуация: экипаж сообщил о поломке системы управления и подал сигнал бедствия. В результате воздушное судно не смогло совершить посадку — его разорвало в воздухе. Причем именно из-за разрыва многие пассажиры смогли избежать смерти.
Сразу же после этой катастрофы президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора главы государств тщательно обсуждали вопросы, связанные с деталями крушения.
После случившейся аварии авиакомпания Azerbaijan Airlines временно прекратила полеты в три российских города. Рейсы были приостановлены во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.
Позже стало известно, что Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный на расшифровку в Бразилию. Дополнительная информация по расследованию не была раскрыта.
В Росавиации же сообщили, что предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета AZAL пока не включает выводов о причинах происшествия. В документе лишь приводится информация о действиях экспертов и ходе расследования. Итоговые выводы будут представлены после завершения всех экспертиз и детального анализа собранной информации.
Недавно в Баку рассказали, что по делу о крушении было назначено порядка ста различных экспертиз.