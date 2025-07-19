Тактика переобувания: В Турции раскрыли, как Трамп пытается влиять на Россию и Украину

По мнению журналиста, во всей этой ситуации Трамп преследует двойную выгоду. Он своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США и получает прибыль за счёт провокации Киева и европейских стран для агрессии в отношении Москвы. И вместе с тем пытается оказывать давление на Путина, чтобы остановить операции, говорится в публикации.