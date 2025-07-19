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Тактика переобувания: В Турции раскрыли, как Трамп пытается влиять на Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп пытается оказывать влияние на Россию при помощи угроз и неожиданных разворотов во внешней политике. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир. При этом он сомневается, что целью такой тактики главы Белого дома является прекращение боевых действий.

Источник: Life.ru

«Для президента США Дональда Трампа стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая странам и лидерам, унижая их. Поэтому он делает поистине непредсказуемые ходы», — ответил он.

По словам Оздемира, когда республиканец не может добиться своего, он быстро совершает разворот на 180 градусов. Украинский конфликт является наглядным примером такой тактики.

Таким образом у Трампа получилось сделать главаря киевского режима Владимира Зеленского более уступчивым, отмечает обозревать. Теперь аналогичную схему он пытается повторить с президентом России Владимиром Путиным. Например, американский лидер восстановил поставки оружия Киеву и даже обсуждал с Зеленским глубокие атаки по российским территориям.

По мнению журналиста, во всей этой ситуации Трамп преследует двойную выгоду. Он своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США и получает прибыль за счёт провокации Киева и европейских стран для агрессии в отношении Москвы. И вместе с тем пытается оказывать давление на Путина, чтобы остановить операции, говорится в публикации.

Обозреватель прогнозирует, что постепенно украинский конфликт будет полностью перекладываться на плечи Европы. Поэтому ни для Трампа, ни для США прекращение конфликта на Украине не является неотложной задачей.

Ранее глава Белого дома пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной. Также он пообещал отправить Киеву новые системы ПВО.

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