Evrensel: Трамп пытается влиять на РФ и Украину с помощью угроз и давления

Президент США Дональд Трамп использует угрозы и резкие изменения во внешнеполитическом курсе, чтобы повлиять на Россию и Украину, однако его действия вряд ли направлены на прекращение конфликта между двумя странами. Об этом пишет обозреватель Юджель Оздемир в статье для турецкого издания Evrensel.
По словам автора, Трамп стремится добиваться целей, нарушая дипломатические нормы. Оздемир уточнил, что глава Белого дома прибегает к давлению, угрозам и унижению лидеров других стран, а при неудаче резко меняет свою позицию.
«Одним из ярких примеров является ситуация вокруг Украины», — отмечается в публикации.
Как утверждает обозреватель, после демонстрации готовности к мирному урегулированию с Владимиром Зеленским Трамп вновь активизировал военное давление, теперь уже на президента России Владимира Путина.
Он возобновил поставки оружия Киеву и, по некоторым сведениям, обсуждал с Зеленским возможность ударов по российской столице.
Кроме того, действия американского лидера, по мнению Оздемира, подтолкнули Европу к закупке вооружений у США. Таким образом, Трамп одновременно добивается экономической выгоды и усиливает давление на Россию.
Журналист полагает, что США выигрывают от конфликта при любом исходе, в то время как его последствия ложатся на европейские страны. Поэтому, подчеркивает он, окончание боевых действий не является приоритетом для Вашингтона.
Как пишет The Hill, Трамп не смог добиться мира между Киевом и Москвой за сутки, именно поэтому теперь он прибегает к тактике давления.