Evrensel: Трамп пытается влиять на РФ и Украину с помощью угроз и давления

Президент США Дональд Трамп использует угрозы и резкие изменения во внешнеполитическом курсе, чтобы повлиять на Россию и Украину, однако его действия вряд ли направлены на прекращение конфликта между двумя странами. Об этом пишет обозреватель Юджель Оздемир в статье для турецкого издания Evrensel.