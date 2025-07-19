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Evrensel: Трамп пытается влиять на РФ и Украину с помощью угроз и давления

По мнению Evrensel, действия Трампа направлены не на прекращение конфликта между РФ и Украиной, а на извлечение выгоды.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп использует угрозы и резкие изменения во внешнеполитическом курсе, чтобы повлиять на Россию и Украину, однако его действия вряд ли направлены на прекращение конфликта между двумя странами. Об этом пишет обозреватель Юджель Оздемир в статье для турецкого издания Evrensel.

По словам автора, Трамп стремится добиваться целей, нарушая дипломатические нормы. Оздемир уточнил, что глава Белого дома прибегает к давлению, угрозам и унижению лидеров других стран, а при неудаче резко меняет свою позицию.

«Одним из ярких примеров является ситуация вокруг Украины», — отмечается в публикации.

Как утверждает обозреватель, после демонстрации готовности к мирному урегулированию с Владимиром Зеленским Трамп вновь активизировал военное давление, теперь уже на президента России Владимира Путина.

Он возобновил поставки оружия Киеву и, по некоторым сведениям, обсуждал с Зеленским возможность ударов по российской столице.

Кроме того, действия американского лидера, по мнению Оздемира, подтолкнули Европу к закупке вооружений у США. Таким образом, Трамп одновременно добивается экономической выгоды и усиливает давление на Россию.

Журналист полагает, что США выигрывают от конфликта при любом исходе, в то время как его последствия ложатся на европейские страны. Поэтому, подчеркивает он, окончание боевых действий не является приоритетом для Вашингтона.

Как пишет The Hill, Трамп не смог добиться мира между Киевом и Москвой за сутки, именно поэтому теперь он прибегает к тактике давления.

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