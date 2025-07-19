США изменили принцип поставки Patriot в Европу ради Украины

Как пишет издание, администрация США отдала предпочтение Германии перед Швейцарией, что позволило Берлину оперативно направить две системы Patriot Украине.
«По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация (президента США Дональда — Прим. Life.ru) Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам», — говорится в публикации WSJ.
Указанная политика, по мнению издания, соответствует позиции о необходимости разделения финансовых обязательств с союзниками и мобилизации их поддержки усилий США. В результате новых приоритетов Швейцария на данный момент осталась без ожидаемых комплексов Patriot.
Ранее сообщалось, что запуск поставок систем противовоздушной обороны Patriot Украине может занять у Соединённых Штатов продолжительное время. Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что дефицит данного вооружения обострился после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре. Эксперты полагают, что нехватка систем Patriot может привести к задержкам в поставках в ближайшем будущем. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах предоставить Киеву и другое, «очень современное» вооружение.