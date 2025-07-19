США изменили принцип поставки Patriot в Европу ради Украины

Ранее сообщалось, что запуск поставок систем противовоздушной обороны Patriot Украине может занять у Соединённых Штатов продолжительное время. Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что дефицит данного вооружения обострился после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре. Эксперты полагают, что нехватка систем Patriot может привести к задержкам в поставках в ближайшем будущем. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах предоставить Киеву и другое, «очень современное» вооружение.