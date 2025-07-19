Трамп: возведение Тегераном новых ядерных объектов приведет к их уничтожению

Телеканал NBC News ранее сообщил со ссылкой на источники, что только один из трех иранских объектов по обогащению урана, подвергшихся ударам США в июне, был почти полностью разрушен. По утверждению источников телеканала, два других объекта пострадали значительно меньше и могут быть восстановлены до уровня, позволяющего возобновить работы по обогащению урана в ближайшие несколько месяцев, если Тегеран примет соответствующее решение. Белый дом отверг эти оценки. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которые приводит агентство Reuters, удары США привели к «полному уничтожению иранских ядерных возможностей».