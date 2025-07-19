Трамп: возведение Тегераном новых ядерных объектов приведет к их уничтожению

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что возведение Тегераном новых ядерных объектов приведет к их уничтожению, сообщает ТАСС.
По его словам, все три иранских ядерных объекта были полностью разрушены. Глава американского государства считает, что на их восстановление ушли бы годы. «Если бы Иран хотел, им было бы проще начать строить их заново в трех других местах прежде, чем эти объекты были бы уничтожены, прими они такое решение», — написал Трамп в Truth Social.
Телеканал NBC News ранее сообщил со ссылкой на источники, что только один из трех иранских объектов по обогащению урана, подвергшихся ударам США в июне, был почти полностью разрушен. По утверждению источников телеканала, два других объекта пострадали значительно меньше и могут быть восстановлены до уровня, позволяющего возобновить работы по обогащению урана в ближайшие несколько месяцев, если Тегеран примет соответствующее решение. Белый дом отверг эти оценки. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которые приводит агентство Reuters, удары США привели к «полному уничтожению иранских ядерных возможностей».
Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США.
Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов. -0-