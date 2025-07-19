В Киеве выступили с предложением Москве по переговорам: Встречу хотят провести уже на следующей неделе

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с Владимиром Путиным особо отметил важность организации третьего этапа российско-украинских переговоров. Турецкий президент также заверил, что турецкое государство готово и дальше предоставлять площадку для переговоров в Стамбуле.