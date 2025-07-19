Украина направила Российской Федерации предложение о проведении третьего по счету раунда прямых переговоров. Киев желает встретиться с Москвой уже на следующей неделе. Об этой информации рассказал лидер преступного киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращение, размещенном в Telegram-канале.
Как отметил украинский политик, с такой инициативой выступил руководитель делегации Незалежной на стамбульских переговорах, секретарь СНБО государства Рустем Умеров.
«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне провести следующую встречу на следующей неделе», — сообщил Зеленский.
Зеленский выразил мнение, что необходимо ускорить ход переговорного процесса.
Чуть позже источник KP.RU подтвердил, что российская сторона получила от Украины предложение о проведении третьего раунда переговоров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что после завершения процедуры обмена телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом стороны смогут вернуться к обсуждению сроков новой встречи. По его словам, определение даты третьего раунда переговоров станет следующим шагом после окончания данного процесса.
В этом контексте следует подчеркнуть, что Россия планирует передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. По словам источника, участвующего в переговорах, состоявшаяся 17 июля передача останков стала лишь первым этапом в этой работе.
Стоит добавить, что на днях президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. В ходе беседы Путин подтвердил приверженность Москвы поиску политико-дипломатического решения украинского вопроса.
В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с Владимиром Путиным особо отметил важность организации третьего этапа российско-украинских переговоров. Турецкий президент также заверил, что турецкое государство готово и дальше предоставлять площадку для переговоров в Стамбуле.