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Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС и потребовал честных выборов

Грузия не станет членом Евросоюза, пока в стране не пройдут честные выборы, заявили в Европарламенте. Там сообщили, что не признают нынешнее правительство Грузии. По мнению европейского законодательного органа, руководство страны придерживается «авторитарного курса».

Источник: Reuters

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ», — сообщили при этом в Европарламенте. Заявление ведомства опубликовано в соцсети X.

Евросоюз также намерен отменить безвизовый режим с Грузией. Это произойдет, если до 1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит требования по соблюдению демократических норм. Лидеры «Мечты» называют это «шантажом евробюрократии» и заверяют, что не поддадутся на него.

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