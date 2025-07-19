Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС и потребовал честных выборов

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ», — сообщили при этом в Европарламенте. Заявление ведомства опубликовано в соцсети X.
Евросоюз также намерен отменить безвизовый режим с Грузией. Это произойдет, если до 1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит требования по соблюдению демократических норм. Лидеры «Мечты» называют это «шантажом евробюрократии» и заверяют, что не поддадутся на него.
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