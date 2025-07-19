Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявила об устранении командира Хезболлы в Южном Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира передового поста шиитского ливанского движения «Хезболла» в южной части Ливана. Операция была проведена в субботу.

Источник: Life.ru

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара был уничтожен Ахмад Мухаммад Салах, возглавлявший форпост «Хезболлы» в Йохморе.

«Ранее сегодня (в субботу. — Прим. Life.ru) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Ахмада Мухаммада Салаха, главу форпоста “Хезболлы” в Йохморе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.

В Тель-Авиве утверждают, что Салах принимал участие в восстановлении объектов инфраструктуры «Хезболлы» в районе Йохмора на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале операции «Чёрный флаг» против йеменских хуситов. Удары были нанесены по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader. Кац предупредил, что Йемен может столкнуться с теми же мерами, что и Иран, если не прекратит атаки на Израиль.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше