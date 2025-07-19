ЦАХАЛ заявила об устранении командира Хезболлы в Южном Ливане

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале операции «Чёрный флаг» против йеменских хуситов. Удары были нанесены по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader. Кац предупредил, что Йемен может столкнуться с теми же мерами, что и Иран, если не прекратит атаки на Израиль.