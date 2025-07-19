Минсельхоз США уволил сотрудников из РФ и КНР

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA) уволило приблизительно 70 иностранных сотрудников по контракту из «стран-противников» — Китая, Российской Федерации, Ирана и КНДР. Об этом информирует Fox News.
Как отмечает телеканал, большинство работников являлись китайскими исследователями после защиты диссертации, трудившимися в Службе сельскохозяйственных исследований (ARS), однако теперь ее ожидает ревизия публикаций и приостановка важных проектов.
Согласно заявлению американского Министерства сельского хозяйства, увольнения связаны с защитой государственной безопасности и представляют собой часть более масштабной инициативы по исключению зарубежных экспертов из «враждебных государств» из всех научно-исследовательских программ. Сотрудники были отстранены неожиданно, у многих перестали действовать пропуски.
Уточняется, что до отмены федерального запрета на найм, запланированной на 15 октября, уволенные не будут замещены, что уже привело к замораживанию проектов, включая создание вакцины против токсинов в мясной продукции.
Ранее стало известно, что под сокращения в Государственном департаменте США попали специалисты по Российской Федерации и Украине. По имеющимся данным, увольнения способны привести к потере ведомством ценного опыта, который мог бы быть полезен администрации президента США Дональда Трампа.