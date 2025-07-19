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ВС РФ совершили прорыв на СВО за июнь больше, чем с начала года

Российские войска активно продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив в июне территорий больше, чем с начала 2025 года.

Российские войска активно продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив в июне территорий больше, чем с начала 2025 года. Это признала американская газета The New York Times.

По мнению издания, успеху армии РФ сопутствует применение авиации, крылатых ракет, эффективное и массовое использование беспилотников и численное превосходство в живой силе. Автор материала считает, что ВСУ становятся все более недееспособными.

Отмечается, что боеспособность украинских боевиков напрямую зависит от поставок западного вооружения. Однако противоречивые заявления президента США Дональда Трампа не могут вселять уверенность в укронацистов на будущее.

Издание утверждает, что армия России постоянно давит на ВСУ. Это выражается в бесконечных атаках и больших потерях в рядах украинских националистов. А у них и без того большие проблемы с комплектованием войсковых подразделений, отмечает газета.

Ранее «МК» писал, что российская армия через несколько недель, а возможно, дней перейдет в «усиленное летнее наступление». Для наступления, которое анонсируют западные СМИ, мы якобы можем задействовать 160-тысячную группировку.

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