Зеленский вновь заявил о желании лично встретиться с Путиным

Ранее в МИД Украины признали, что единственное условие для личной встречи Путина и Зеленского — это капитуляция Киева. Как сообщал Life.ru, лидер РФ выражал готовность встретиться с Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Путин также подчёркивал, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.