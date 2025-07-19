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Зеленский вновь заявил о желании лично встретиться с Путиным

Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие слова прозвучали в видеообращении главаря киевского режима, опубликованном в соцсетях.

Источник: Life.ru

«И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный», — отметил он. По его словам, Украина готова к этому.

Напомним, Зеленский в видеообращении заявил, что секретарь нацбезопасности Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести переговоры на следующей неделе. Источник, близкий российской делегации ранее подтвердил факт получения предложения.

Ранее в МИД Украины признали, что единственное условие для личной встречи Путина и Зеленского — это капитуляция Киева. Как сообщал Life.ru, лидер РФ выражал готовность встретиться с Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Путин также подчёркивал, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.