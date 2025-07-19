СМИ: Германия может столкнуться с серьезной нехваткой электроэнергии

Главу Минэкономики поддержали в промышленных кругах, отметила Bild. Руководитель автогиганта BMW Оливер Ципсе обратил внимание на то, что если с 2035 года в ЕС будут производиться только электромобили, то мощностей существующей на сегодняшний день в ФРГ электросети не хватит для их зарядки. «Нам кажется, что в Германии мы сможем через 10 лет заряжать каждый новый автомобиль. Но это невозможно», — заявил он Bild. По его оценке, для подготовки германской сети к полному переходу на электромобили потребуется «от 30 до 40 лет».-0-