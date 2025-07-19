В Стокгольме прошла массовая акция протеста против агрессии Израиля в Газе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские бомбардировки школ и больниц в секторе Газа вызвали протест в столице Швеции Стокгольме. Об этом передает Агентство Анадолу.
Сотни демонстрантов собрались в столичном районе Оденплан и направились к зданию шведского парламента.
Демонстранты несли транспаранты с надписями «В Газе убивают детей», «Школы и больницы подвергаются бомбардировкам», «Остановите геноцид» и «Палестина навсегда».
Сотни людей, участвовавших в демонстрации, скандировали «Немедленное и безоговорочное прекращение огня».
Протестующие с палестинскими флагами требовали прекратить геноцид в Газе и участившиеся в последние дни израильские атаки.
Шведский активист заявил корреспонденту агентства «Анадолу» о том, что геноцид, совершаемый Израилем против Палестины, является уникальным явлением в мире.
Указав на то, что боль в Палестине очень велика, он добавил:
«Одна исследовательская компания в Швеции провела опрос общественного мнения. Согласно результатам исследования, 75% шведов не считают правильным то, что израильское правительство делает в Газе. Несмотря на это, у нас нет партии в шведском парламенте, которая бы серьезно выступала против Израиля. Мы должны бойкотировать Израиль. Мы должны выслать израильского посла в Стокгольме. Мы должны заполнить улицы, если сегодня убивают детей Палестины, завтра это будут наши дети, а на следующий день — дети Ирана. Вот почему я здесь, чтобы выступить против этого геноцида».-0-