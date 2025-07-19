В Стокгольме прошла массовая акция протеста против агрессии Израиля в Газе

«Одна исследовательская компания в Швеции провела опрос общественного мнения. Согласно результатам исследования, 75% шведов не считают правильным то, что израильское правительство делает в Газе. Несмотря на это, у нас нет партии в шведском парламенте, которая бы серьезно выступала против Израиля. Мы должны бойкотировать Израиль. Мы должны выслать израильского посла в Стокгольме. Мы должны заполнить улицы, если сегодня убивают детей Палестины, завтра это будут наши дети, а на следующий день — дети Ирана. Вот почему я здесь, чтобы выступить против этого геноцида».-0-