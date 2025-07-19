«Для Украины настали адские времена», — заявил Дэвис.
Эксперт отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемой выбора участка для укрепления, поскольку российские войска обладают численным преимуществом и ведут активные действия по всей линии соприкосновения, не позволяя определить приоритеты обороны.
А ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо настоятельно призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, а западные страны — немедленно прекратить оказывать поддержку Незалежной. По его словам, это «упростит» глобальную обстановку.