Издание Spiegel рассказало об имеющихся в Кремле трех планах по Украине

Первый вариант подразумевает, что глава Белого дома принимает условия российского лидера и навязывает их Украине и Европе. Во втором варианте есть расчет на то, что Штаты снизят вовлеченность в конфликт, оставляя основную нагрузку на Киев и Брюссель. В третьем варианте предполагается, что Америка вернется к линии экс-президента США Джо Байдена.