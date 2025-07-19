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Издание Spiegel рассказало об имеющихся в Кремле трех планах по Украине

У российской власти имеются «три плана» стратегии развития отношений с США в зависимости от шагов президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

У российской власти имеются «три плана» стратегии развития отношений с США в зависимости от шагов президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

— Российский президент Владимир Путин знает о непредсказуемости американского коллеги, поэтому он скорректировал свою стратегию. В Кремле есть три плана, как вести себя с ним, — говорится в статье.

Первый вариант подразумевает, что глава Белого дома принимает условия российского лидера и навязывает их Украине и Европе. Во втором варианте есть расчет на то, что Штаты снизят вовлеченность в конфликт, оставляя основную нагрузку на Киев и Брюссель. В третьем варианте предполагается, что Америка вернется к линии экс-президента США Джо Байдена.

На данный момент РФ якобы действует между вторым и третьим вариантами, сказано в публикации, передает «Газета.ру».

Украина предложила России провести третий раунд переговоров на следующей неделе, 19 июля сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что инициативу уже огласил глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

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