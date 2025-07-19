Число жертв крушения туристического судна во Вьетнаме достигло 34, 11 спасены

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв крушения круизного лайнера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, увеличилось до 34, 11 человек спасены, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. Об этом передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 28 погибших и 11 спасенных.
«На 21.00 (17.00 по минскому времени) 19 июля пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 34 тела погибших и подтвердили спасение 11 человек. Еще 8 человек пока считаются пропавшими без вести», — сообщает издание.
Сразу после получения сообщения о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, незамедлительно приступили к проведению поисково-спасательных работ. Спасательная операция осложнена продолжающимся сильным дождем и ограниченной из-за наступления темноты видимостью.
Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом судне, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился «воздушный мешок» шириной и высотой около 50 см, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом круизном лайнере более 4 часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло. -0-