Число жертв крушения туристического судна во Вьетнаме достигло 34, 11 спасены

Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом судне, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился «воздушный мешок» шириной и высотой около 50 см, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом круизном лайнере более 4 часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло. -0-