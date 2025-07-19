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Роскошные ужины и вечеринки с моделями: В США заявили о долгой дружбе Трампа и финансиста-педофила Эпштейна

Президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и часто проводили время вместе, пока не прекратили общение в 2004 году. Об этом пишет газета New York Times.

Источник: Life.ru

По данным издания, Трамп и Эпштейн регулярно посещали светские мероприятия, включая роскошные ужины в особняке Эпштейна на Манхэттене и вечеринки в клубе Мар-а-Лаго, принадлежавшем Трампу. На этих мероприятиях присутствовали чирлидерши, модели и другие гости.

В материалах дела Эпштейна упоминается, что одна из пострадавших познакомилась с ним, работая в имении Трампа. Другая девушка утверждала, что республиканец приставал к ней во время визита в Trump Tower, куда её привёл Эпштейн.

Трамп и Эпштейн познакомились около 1990 года, когда финансист приобрёл недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Сам Трамп купил это поместье на пять лет раньше и в то время имел репутацию эксцентричного плейбоя. Журналисты неоднократно фиксировали их совместное времяпрепровождение.

Как говорится в статье, в 1992 году Трамп организовал в Мар-а-Лаго вечеринку для молодых девушек, на которой Эпштейн оказался единственным гостем. Это удивило организатора мероприятия, бизнесмена Джорджа Хурани. Его партнёрша Джилл Харт позже обвинила Трампа в сексуальных домогательствах, заявив, что он насильно удерживал её в спальне. Также она рассказала, что одна из участниц вечеринки жаловалась на то, что Трамп без разрешения лёг к ней в постель. В 1997 году Харт отозвала обвинения после урегулирования иска.

Бывшая модель Стейси Уильямс утверждала, что действующий президент США приставал к ней после того, как Эпштейн их познакомил. По её словам, он трогал её без согласия, из-за чего она почувствовала себя «куском мяса, доставленным для какой-то игры». Штаб Трампа опроверг эти заявления.

Дружба Трампа и Эпштейна прекратилась в 2004 году из-за спора о покупке особняка в Палм-Бич. Позже нынешний глава Белого дома объяснил разрыв ещё и тем, что Эпштейн вёл себя неподобающе с дочерью члена клуба Мар-а-Лаго, из-за чего был исключён.

Недавно Трамп назвал обвинения в связи с Эпштейном «новой аферой демократов», а республиканцев, поддержавших эти заявления, — наивными.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связь с десятками девушек, некоторым из которых не было 14 лет. Он платил им наличными, а затем использовал некоторых жертв для вербовки новых. В июле 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти названо самоубийство.

На днях издание The Wall Street Journal опубликовало скандальный материал, в котором утверждалось, что Джеффри Эпштейн в 1996 году подарил Дональду Трампу на 50-летие рисунок обнажённой женщины с собственной подписью. Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал публикацию, назвав её «чушью». Он также задался вопросом, почему журналисты не обнародовали само письмо, к которому, по их данным, прилагался этот рисунок. Дональд Трамп в ответ обвинил владельца издания, медиамагната Руперта Мёрдока, в распространении клеветы. Президент подал на Мёрдока в суд, требуя компенсации в размере 10 миллиардов долларов за нанесённый ущерб репутации.

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