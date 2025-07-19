Роскошные ужины и вечеринки с моделями: В США заявили о долгой дружбе Трампа и финансиста-педофила Эпштейна

Как говорится в статье, в 1992 году Трамп организовал в Мар-а-Лаго вечеринку для молодых девушек, на которой Эпштейн оказался единственным гостем. Это удивило организатора мероприятия, бизнесмена Джорджа Хурани. Его партнёрша Джилл Харт позже обвинила Трампа в сексуальных домогательствах, заявив, что он насильно удерживал её в спальне. Также она рассказала, что одна из участниц вечеринки жаловалась на то, что Трамп без разрешения лёг к ней в постель. В 1997 году Харт отозвала обвинения после урегулирования иска.