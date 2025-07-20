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Экс-еврокомиссар заявил, что антироссийские санкции обернулись против ЕС

Несмотря на отказ Евросоюза признать это, объективные данные показывают, что «санкционная политика нанесла ущерб прежде всего ее авторам, в первую очередь Германии», — добавил Гюнтер Ферхойген.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции ЕС против России представляют собой редкий пример того, как реализация политической цели полностью обернулась против своих авторов. Такое мнение высказал бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности (2004−2010) Гюнтер Ферхойген, передает ТАСС.

Как он указал в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche, ни одна из целей Евросоюза — разрушить Россию с помощью жестких санкций и политически изолировать ее — не была достигнута. По оценкам экс-еврокомиссара, в истории «не так много примеров того, как политическая цель, а именно попытка поставить противника на колени в экономическом плане, полностью обернулась бы против ее авторов».

«Экономическая война против России является одним из таких примеров», — считает Ферхойген. Несмотря на отказ Евросоюза признать это, объективные данные показывают, что «санкционная политика нанесла ущерб прежде всего ее авторам, в первую очередь Германии», — добавил он. -0-

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