Экс-еврокомиссар заявил, что антироссийские санкции обернулись против ЕС

Как он указал в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche, ни одна из целей Евросоюза — разрушить Россию с помощью жестких санкций и политически изолировать ее — не была достигнута. По оценкам экс-еврокомиссара, в истории «не так много примеров того, как политическая цель, а именно попытка поставить противника на колени в экономическом плане, полностью обернулась бы против ее авторов».