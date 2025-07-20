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Группировка ВСУ оказалась под угрозой полного окружения в ДНР

Российская армия готовится взять в полное окружение группировку украинских боевиков под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

Российская армия готовится взять в полное окружение группировку украинских боевиков под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что российские войска взяли ВСУ в полукольцо с трех сторон населенного пункта. Автор публикации напомнил, что под контролем ВС РФ уже находится более двух третей территории республики.

По признанию NYT, ДНР стала главным театром военных действий. И сообщила об успешном продвижении российских войск в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее «МК» писал, что армия РФ за июнь освободила территорий больше, чем с начала 2025 года.