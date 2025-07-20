Донецкая Народная Республика, 20 июля.
В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Бригадам ВСУ нанесено поражение в районах населённых пунктов Коровий Яр, Карповка и Торское. Более выгодные рубежи и позиции заняли и бойцы «Южной» группировки войск. Они продвигаются в районах Северска, Часова Яра.
А в районе Константиновки украинские силы находятся под угрозой полного окружения российскими войсками. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). По данным американского издания, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон.
Кроме того, как рассказал командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава, российские бойцы полностью обрезали снабжение ВСУ по трассе Константиновка — Новая Полтавка.
— На момент, когда заехали на данное направление, противник завозил боеприпасы, подвозил личный состав. Просто, ну, колоннами. Две недели плотной работы, и противник перестал ездить… В день доходило до 30 единиц уничтоженной техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу, — заявил Сава.
Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» также продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населённых пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка и Зелёный Гай.
Сумская область, 20 июля.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и продвигаются в районах населённых пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка.
По оперативной информации, ВСУ отступают из села Суворово на опорники по направлению к Никоноровке.
— Похоже, судьба Родинского, а вместе с ним и Красноармейско-Димитровской агломерации решится в ближайшие недели, — пишет военкор Тимофей Ермаков.
Также сообщается, что по заводу «Звезда», который производит порох и заряды к артиллерийским орудиям, сегодня были применены новые КАБы. Предприятие полностью уничтожено.
Харьковская область, 20 июля.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гатище и Волчанск. На границе Харьковской и Белгородской областей после освобождения села Дегтярное ВС России зачистили прилегающие лесополосы, а также продвинулись на 400 метров в лесах восточнее и западнее села Меловое.
Военные связисты группировки «Север» обеспечивают стабильную и защищённую связь между командованием и подразделениями на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Запорожская область, 20 июля.
На Запорожском фронте идут бои у Каменского, ВС России применяют тяжёлые авиабомбы, стараясь перерезать логистику и разрушить оборону противника комплексными ударами. В Каменском ВСУ впервые за несколько лет создали разветвлённые подземные коммуникации.
— Противник накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками, — сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.
Мексиканские наёмники в ВСУ: кто такие Miquiztli Force?
В результате ночных ударов был поражён территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). В этих условиях Киев отправляет людей без разбора на передовую, даже не смотрит на них, это и инвалиды, и больные. Об этом рассказал пленный вэсэушник.
— Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами, — сообщил пленный.
Ну, а если своих не хватает, можно и чужих нанять. Появилась информация, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наёмников Miquiztli Force. Причём в публикациях профиля подчёркивается, что наличие или отсутствие боевой подготовки абсолютно не важно.
Австралия отправляет Украине устаревшие Abrams: помогут ли 49 танков?
Пока США и Европа выясняют, кто будет оплачивать военные поставки, проснулась Австралия. Эта страна отправила на Украину 49 основных боевых танков Abrams. Их общая стоимость оценивается в 160 млн долларов. Они станут частью нового пакета военной помощи общей стоимостью 980 миллионов долларов. Об этом пишет «Рыбарь». Впрочем, техника эта очень устаревшая. И ей потребуется сильная доработка как по ходовой части, так и броне. К тому же танки в количестве, соответствующем двум с половиной усиленной роты, вряд ли окажут серьёзное влияние на фронт протяжённостью полторы тысячи километров.