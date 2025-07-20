Новости СВО. Константиновка в полукольце, ВСУ бегут из Суворова, «Звезда» уничтожена, Киев бросает в бой наёмников, 20 июля

В результате ночных ударов был поражён территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). В этих условиях Киев отправляет людей без разбора на передовую, даже не смотрит на них, это и инвалиды, и больные. Об этом рассказал пленный вэсэушник.