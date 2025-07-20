Не нажимать! За какие посты в соцсетях можно схлопотать штраф или тюрьму

Тяжесть наказания за репост запрещённого контента зависит от содержания публикуемого материала. Если копируемый пост содержит экстремистские материалы, призывы к насильственным действиям, оскорбления, клевету или нарушает авторские права, возможно как административное, так и уголовное наказание. О том, в каких случаях пользователю будет грозить реальный срок за репост, а также влечёт ли наказание лайк под постом с запрещёнкой, Life.ru рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.
Какое наказание грозит за репост в соцсетях: штрафы и сроки.
Штраф за репост запрещённого контента: статьи КоАП РФ.
Административная ответственность в большинстве случаев предполагает наложение штрафа, в отдельных случаях возможен арест до 15 суток. Например, за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) может быть назначен штраф и даже арест до 15 суток.
За нарушение законодательства о рекламе в Интернете, в частности при репосте рекламы в незарегистрированных сообществах с более чем 10 тыс. подписчиков, предусмотрены штрафы для физических, должностных и юридических лиц.
Уголовное дело за репост: за какие посты дают реальный срок.
Уголовная ответственность также в отдельных случаях может грозить пользователю соцсетей и мессенджеров за репост постов с запрещённым контентом.
Как рассказал Дмитрий Аграновский, тяжесть наказания в случае репоста зависит от того, под какую именно статью КоАП или УК подпадает совершённое деяние.
— Это зависит от статьи, и некоторые статьи предусматривают сначала административную ответственность, например статья 282 УК РФ, а некоторые предусматривают сразу уголовную ответственность. Вообще, что такое репост? Репост — это обывательское слово. На самом деле это распространение какой-либо информации, она может не соответствовать действительности, а может содержать в себе состав преступления, — пояснил Дмитрий Аграновский Life.ru.
По его словам, некоторые репосты могут повлечь лишь административную ответственность, другие — сначала административную, а при повторном нарушении — уголовную, а третьи влекут сразу уголовную ответственность.
— Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Вторая часть статьи — те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации, здесь, к примеру, сразу предусматривается уголовная ответственность. По второй части с использованием Интернета — срок от пяти до семи лет. Статья 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых сил» — по ней сначала идёт административная ответственность, а аналогичные действия при повторном нарушении в течение года влекут уже уголовную ответственность, — добавил Дмитрий Аграновский в беседе с Life.ru.
Другие последствия.
Помимо административки или уголовки человек за репост запрещённого контента может столкнуться и с иными негативными последствиями. В их числе:
включение в список экстремистов и террористов, что влечёт за собой ограничения в банковских операциях и других правах;потеря репутации и доверия в социальных сетях;блокировка аккаунта в социальной сети.
Можно ли получить наказание за лайк в соцсетях? Мнение адвоката.
По словам Аграновского, ситуация с лайками обстоит несколько сложнее, чем с репостами, но тем не менее даже отметка «Мне нравится» может привести к ответственности. Но он отметил, что ему неизвестно, чтобы у нас в стране судили именно за «лайк», — в таких случаях были или комментарии, или картинки, или другой контент.
— С другой стороны, в качестве примера давайте посмотрим примечание к статье 205.2 УК РФ, в нём написано, что под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Лайки бывают разные: одобряющие что-либо или не одобряющие. Если, скажем, под постом, содержащим оправдание террористической деятельности или какие-то ещё явно заведомо незаконные действия, стоит лайк с одобрением, то в принципе это можно расценить как форму распространения. Когда ты ставишь лайк, мы сталкивались с этим, они перетаскивают всю статью тебе в «Понравившиеся». И потом любой человек может тоже это посмотреть, — пояснил Дмитрий Аграновский.
Новые штрафы за поиск запрещённых материалов и VPN: что грозит по закону в 2025 году.
Кроме того, Госдума приняла поправки, предусматривающие штрафы до 5000 рублей за умышленный поиск в Интернете экстремистских материалов и доступ к ним. Также введена ответственность за рекламу VPN-сервисов. Список запрещённых материалов публикуется на сайте Минюста и включает в себя агитационные листовки, видеоматериалы и другие ресурсы враждебного характера. Случайный доступ к ним наказуемым не считается. Что касается VPN, то закон направлен не против самого инструмента, а против его использования в противоправных целях.
— Наказание за поиск экстремистских материалов будет наступать только при доказанном прямом умысле, так как это нельзя сделать с умыслом косвенным. Человеку нет необходимости искать специально то, что уже запрещено и заблокировано, к тому же за запретом должна следовать ответственность. Сейчас это особенно актуально, так как молодёжь, незрелых людей, попадающихся на удочку преступников и провокаторов, следует ограждать более тщательно, — отметил в разговоре с Life.ru Дмитрий Аграновский.
Как избежать штрафа за репост: правила безопасного поведения в соцсетях.
Во избежание неприятностей придерживайтесь ряда правил:
любой репост, даже в закрытом сообществе, может быть квалифицирован как публичное распространение информации. Учитывайте этот факт перед копированием поста;важно анализировать содержание материалов перед тем, как делать репост, и избегать публикации сомнительного контента;незнание закона не освобождает от ответственности;в случае сомнений проконсультируйтесь с юристом.