Не нажимать! За какие посты в соцсетях можно схлопотать штраф или тюрьму

— С другой стороны, в качестве примера давайте посмотрим примечание к статье 205.2 УК РФ, в нём написано, что под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Лайки бывают разные: одобряющие что-либо или не одобряющие. Если, скажем, под постом, содержащим оправдание террористической деятельности или какие-то ещё явно заведомо незаконные действия, стоит лайк с одобрением, то в принципе это можно расценить как форму распространения. Когда ты ставишь лайк, мы сталкивались с этим, они перетаскивают всю статью тебе в «Понравившиеся». И потом любой человек может тоже это посмотреть, — пояснил Дмитрий Аграновский.