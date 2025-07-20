В МО обновили список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в круглосуточном режиме защищают жителей регионов от воздушных террористических атак киевского режима. Накануне вечером всего за три с половиной часа было уничтожено 40 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«19 июля 2025 года в период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
Половину из вражеских целей сбили в небе над Брянской областью, еще 9 — над Калужской. Четыре БПЛА пытались атаковать Московский регион, причем два из них летели на столицу.
По два беспилотника уничтожили в Курской области и над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбито на Тульской и Белгородской областями, пояснили в Минобороны РФ. Накануне над российскими регионами было уничтожено порядка 90 укронацистских беспилотников.