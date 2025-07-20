Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МО обновили список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в круглосуточном режиме защищают жителей регионов от воздушных террористических атак киевского режима.

Российские системы противовоздушной обороны в круглосуточном режиме защищают жителей регионов от воздушных террористических атак киевского режима. Накануне вечером всего за три с половиной часа было уничтожено 40 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«19 июля 2025 года в период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.

Половину из вражеских целей сбили в небе над Брянской областью, еще 9 — над Калужской. Четыре БПЛА пытались атаковать Московский регион, причем два из них летели на столицу.

По два беспилотника уничтожили в Курской области и над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбито на Тульской и Белгородской областями, пояснили в Минобороны РФ. Накануне над российскими регионами было уничтожено порядка 90 укронацистских беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше