Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США при сходе с рельсов поезда произошла значительная утечка серы

Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ «значительной». Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов.

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительная утечка серы произошла в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern. Об этом передает РИА Новости.

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — сообщила компания американскому изданию Newsweek.

В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении.

Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ «значительной». Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов.

Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена. -0-