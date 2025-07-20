В США при сходе с рельсов поезда произошла значительная утечка серы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительная утечка серы произошла в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern. Об этом передает РИА Новости.
«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — сообщила компания американскому изданию Newsweek.
В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении.
Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ «значительной». Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов.
Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена. -0-