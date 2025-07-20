Над регионами России за три часа перехвачено и уничтожено 40 украинских БПЛА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«19 июля 2025 года в период с 20.00 до 23.30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 9 БПЛА — над территорией Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, по 2 БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Тульской и Белгородской областей», — говорится в сообщении. -0-