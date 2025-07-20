Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за три часа перехвачено и уничтожено 40 украинских БПЛА

«19 июля 2025 года в период с 20.00 до 23.30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«19 июля 2025 года в период с 20.00 до 23.30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 9 БПЛА — над территорией Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, по 2 БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Тульской и Белгородской областей», — говорится в сообщении. -0-

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше