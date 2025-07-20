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В США заявили о скатывании Трампа к политике Байдена

Президент США Дональд Трамп с начала своего президентства потерпел уже ряд внешнеполитических поражений.

Президент США Дональд Трамп с начала своего президентства потерпел уже ряд внешнеполитических поражений. В первую очередь, речь идет о Ближнем Востоке и Украине, отмечают американские аналитики, передает РИА Новости.

Экс-дипломат США Джеймс Джатрас считает, что Трамп бодро начал принимать активные решения по урегулированию украинского кризиса. Однако в последнее время он развернул свою риторику на 180 градусов и, по мнению эксперта, превращается в своего предшественника Джо Байдена.

«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения», — поделился он.

Джатрас отметил, что с самого начала допускал такой сценарий. При этом другие эксперты все надеялись на заключение сделки с Кремлем. Отставной офицер армии США Эрл Расмуссен уверен, что американский лидер, продолжая поставки оружия киевскому режиму, не хочет окончания конфликта.

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