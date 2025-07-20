Джатрас отметил, что с самого начала допускал такой сценарий. При этом другие эксперты все надеялись на заключение сделки с Кремлем. Отставной офицер армии США Эрл Расмуссен уверен, что американский лидер, продолжая поставки оружия киевскому режиму, не хочет окончания конфликта.