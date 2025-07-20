FT: Токио предупредил японские компании на Тайване о самостоятельной эвакуации

При этом официальных заявлений по этому поводу Токио никогда не делал. Но как отмечается в публикации, аналогичные предупреждения японские бизнесмены на Тайване получают в течение последних нескольких лет. В соответствии с конституцией Японии, ее вооруженные силы могут быть развернуты на территории других стран только при согласовании принимающих властей. Вместе с тем, Токио официально не признает независимость Тайваня. В правительстве Токио считают, что при начале операции в отношении Тайваня Пекин вряд ли позволит японским военным эвакуироваться с острова.