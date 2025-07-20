FT: Токио предупредил японские компании на Тайване о самостоятельной эвакуации

Японские власти проинформировали соотечественников — представителей бизнеса, работающих на Тайване, что в случае атаки КНР они будут «предоставлены сами себе», и им придется самим эвакуироваться с острова, пишет Financial Times.
При этом официальных заявлений по этому поводу Токио никогда не делал. Но как отмечается в публикации, аналогичные предупреждения японские бизнесмены на Тайване получают в течение последних нескольких лет. В соответствии с конституцией Японии, ее вооруженные силы могут быть развернуты на территории других стран только при согласовании принимающих властей. Вместе с тем, Токио официально не признает независимость Тайваня. В правительстве Токио считают, что при начале операции в отношении Тайваня Пекин вряд ли позволит японским военным эвакуироваться с острова.
На фоне таких предупреждений японский бизнес на Тайване работает достаточно сдержанно, в том числе и в вопросе инвестиций. Так, на Тайвань продолжает поступать много новых американских инвестиций, но японских почти нет. В прошлом году вложения из этой страны, которая традиционно занимала третье место после США и Китая, упали на 27%. На Тайване работают почти 3 тысяч японских предприятий.
Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Японию и Австралию, требуя определиться с ролью в возможном военном конфликте вокруг Тайваня. Этот запрос вызывает напряженность в Токио и Канберре, особенно учитывая, что сами США придерживаются политики «стратегической неоднозначности» в отношении Тайваня.
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