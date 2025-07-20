В США рассказали о самых обидных поражениях Трампа

Эксперты также предостерегают, что Трамп может лишиться поддержки даже среди однопартийцев. Причинами могут стать как расследование в деле Эпштейна, так и возможная потеря большинства в конгрессе. Сам Джатрас считает, что любая надежда на «другого Трампа» — иллюзия: США продолжают гегемонистский курс, независимо от президента.