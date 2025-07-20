«Глава украинской хунты Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России», — отметил Марков.
Политолог добавил, что сотни западных СМИ, которые постоянно врут на тему украинского конфликта, побежали повторять эту ложь. Он подчеркнул, что инициатива исходила от России, а не Украины, и была озвучена не менее десяти раз.
Напомним, Зеленский сообщил, что глава нацбезопасности Украины Рустем Умеров предложил российской делегации провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник, близкий к делегации РФ заявил, что предложение было получено.