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Зеленскому указали на ложь в заявлении о переговорах с Россией

Политолог Сергей Марков усомнился в правдивости заявления Владимира Зеленского об инициативе Киева возобновить диалог с Москвой. По его словам, реальное предложение исходило от российской стороны и прозвучало задолго до выступления экс-комика. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Глава украинской хунты Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России», — отметил Марков.

Политолог добавил, что сотни западных СМИ, которые постоянно врут на тему украинского конфликта, побежали повторять эту ложь. Он подчеркнул, что инициатива исходила от России, а не Украины, и была озвучена не менее десяти раз.

Напомним, Зеленский сообщил, что глава нацбезопасности Украины Рустем Умеров предложил российской делегации провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник, близкий к делегации РФ заявил, что предложение было получено.