Во французском городе будет введен комендантский час для несовершеннолетних из-за активизации наркогруппировок

До этого во вторник 15 июля в деревне под Нимом было обнаружено тело 19-летнего мужчины. Он был убит из огнестрельного оружия, его тело частично сгорело. По мнению следователей, его смерть связана с криминальной активностью последних недель в Ниме. -0-