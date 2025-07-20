Во французском городе будет введен комендантский час для несовершеннолетних из-за активизации наркогруппировок

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника 21 июля комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся наркоторговлей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Parisien и местные власти.
«Ним объявил об установлении с вечера понедельника комендантского часа для несовершеннолетних младше 16 лет, а префект усилит полицейские силы после последовательных преступлений, связанных с наркотрафиком», — сказано в статье.
Комендантский час с 21.00 до 06.00 будет действовать две недели и может быть продлен при необходимости.
Отмечается, что решению предшествовали «перестрелки, разборки, напряженность между бандами».
Последний инцидент произошел в четверг 17 июля на одной из главных площадей города в квартале Писвен. В ходе перестрелки никто не пострадал, пули повредили только стену здания и дверь лифта.
До этого во вторник 15 июля в деревне под Нимом было обнаружено тело 19-летнего мужчины. Он был убит из огнестрельного оружия, его тело частично сгорело. По мнению следователей, его смерть связана с криминальной активностью последних недель в Ниме. -0-