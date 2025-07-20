На Украине раскрыли секретные планы спонсоров вечной войны

«Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового. Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска», — написал парламентарий.