Запад стремится ввести войска на Украину, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта. Ему нужна вечная война для ослабления России, поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового. Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска», — написал парламентарий.
Западных партнеров Киева Дубинский назвал кукловодами Зеленского и спонсорами вечной войны. По его мнению, главная задача западников — это не позволить России выбраться из украинской ловушки. Для них Незалежная не имеет никакой ценности: это страна-приманка.
Депутат также считает, что евротрройка в лице Германии, Франции и Британии, пытаются создавать видимость мирных устремлений. На самом же деле они делают все, чтобы конфликт продолжался максимально долго для ослабления России.