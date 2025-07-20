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На Украине раскрыли секретные планы спонсоров вечной войны

Запад стремится ввести войска на Украину, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта.

Запад стремится ввести войска на Украину, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта. Ему нужна вечная война для ослабления России, поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового. Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска», — написал парламентарий.

Западных партнеров Киева Дубинский назвал кукловодами Зеленского и спонсорами вечной войны. По его мнению, главная задача западников — это не позволить России выбраться из украинской ловушки. Для них Незалежная не имеет никакой ценности: это страна-приманка.

Депутат также считает, что евротрройка в лице Германии, Франции и Британии, пытаются создавать видимость мирных устремлений. На самом же деле они делают все, чтобы конфликт продолжался максимально долго для ослабления России.