Нелегитимный главарь Украины Владимир Зеленский назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны бывшего министра обороны Рустема Умерова для того, чтобы обеспечить его неким статусом для дальнейших переговоров с Россией. Такую информацию рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься (переговорами), поэтому и дали эту должность», — цитирует слова спикера украинское радио NV.
Напомним, что Умеров находился на должности главы Минобороны Украины с сентября 2023 года, однако 16 июля был уволен. В настоящее время данную должность занимает экс-премьер Денис Шмыгаль.
Как KP.RU писал ранее, Рустем Умеров может стать полноценным «козлом отпущения» для киевского режима. Не исключено, что его обвинят в провалах ВСУ и неудачах на переговорах с Россией.