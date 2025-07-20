Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО из-за России

Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности говорит о том, что глава киевского режима хочет сохранить его во главе делегации для переговоров с Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Роман Костенко.
«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься, поэтому и дали эту должность», — прокомментировал назначение Умерова парламентарий.
Костенко отметил, что Умеров на посту министра обороны был очень занят, нужно было выполнять множество операционных задач. Требовалось его постоянно присутствие на месте. Однако его привлекали для переговоров в Турции.
Депутат также упомянул, что экс-министр обороны некогда учился в Турции, и там у него якобы близкие отношения. С кем именно, Костенко не сказал. Умеров был снят с должности главы минобороны 16 июля. Его место занял бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее «МК» писал, что точные сроки проведения очередного раунда переговоров между российской и украинской делегациями пока не определены и будут согласованы в дальнейшем.