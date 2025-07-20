«Спонсоры вечной войны»: Депутат Рады обнародовал секретные планы Запада в отношении России

Дубинский полагает, что суть намерений «коалиции желающих» по вводу войск на Украину заключается в недопущении какого-либо перемирия. Он поясняет, что перемирие не является окончательным миром, а европейские войска в этом случае станут препятствием для возобновления боевых действий. По этой причине, по мнению Дубинского, Россия никогда не согласится на такой вариант, если на Украину войдут иностранные войска.