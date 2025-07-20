Новый раунд переговоров России и Украины на следующей неделе: даты будут согласованы

Напомним, что после длительной паузы в три года Москва и Киев в 2025 году возобновили диалог, проведя две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров удалось согласовать обмен пленными и обсудить возможные пути мирного урегулирования, зафиксированные в обменных меморандумах.