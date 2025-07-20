Новый раунд переговоров России и Украины на следующей неделе: даты будут согласованы

По данным источника ТАСС, конкретные сроки проведения следующего раунда российско-украинских переговоров пока не определены и находятся на стадии согласования.
«Дат пока нет, будет согласовано», — рассказал собеседник агентства.
При этом источник РИА Новости из переговорной группы заявил, что Москва уже давно готова возобновить переговоры с Киевом.
По словам источника, последние сигналы от украинской стороны вселяют надежду на скорое определение даты нового раунда переговоров. Эти комментарии последовали в ответ на сообщения о соответствующем предложении властей Украины.
«Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится», — передает агентство.
Напомним, что 19 июля Украина направила российской стороне инициативу о возобновлении переговорного процесса уже на предстоящей неделе.
Позднее источник подтвердил KP.RU, что Москва получила от Киева запрос на проведение третьего раунда переговоров.
Тогда киевский главарь Владимир Зеленский указал, что данное предложение поступило от главы киевской делегации на переговорах в Стамбуле — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.
Зеленский также заявил о важности ускорения переговорной динамики.
Днями ранее во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил важность проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.
Турция готова вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для переговоров между странами, как только стороны согласуют подходящие даты проведения встречи. Об этом заявили представители турецкой стороны, подтвердив свою посредническую роль в урегулировании конфликта.
В свою очередь, Кремль подтвердил приверженность России дипломатическому решению украинского кризиса. Российская сторона вновь подчеркнула готовность к поиску мирного урегулирования существующих разногласий.
Напомним, что после длительной паузы в три года Москва и Киев в 2025 году возобновили диалог, проведя две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров удалось согласовать обмен пленными и обсудить возможные пути мирного урегулирования, зафиксированные в обменных меморандумах.
Подробнее о возможной теме для третьего раунда переговоров — читайте в материале KP.RU.