Собянин: Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА, летевший на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский БПЛА, который летел на Москву. Об этом ночью в воскресенье, 20 июля, рассказал мэр столицы РФ Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал политик соответствующий пост в Telegram-канале.
О пострадавших и поврежденных гражданских объектах на данный момент не сообщается. Обо всех атаках ВСУ на Москву Собянин своевременно информирует москвичей и гостей столицы в социальных сетях.
Как KP.RU писал ранее, с 20:00 до 23:30 по мск силы ПВО нейтрализовали 40 украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано над Брянской областью — 21 БПЛА.