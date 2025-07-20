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Собянин: Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА, летевший на Москву

На месте падения обломков дрона ВСУ работают специалисты экстренных служб столицы.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский БПЛА, который летел на Москву. Об этом ночью в воскресенье, 20 июля, рассказал мэр столицы РФ Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал политик соответствующий пост в Telegram-канале.

О пострадавших и поврежденных гражданских объектах на данный момент не сообщается. Обо всех атаках ВСУ на Москву Собянин своевременно информирует москвичей и гостей столицы в социальных сетях.

Как KP.RU писал ранее, с 20:00 до 23:30 по мск силы ПВО нейтрализовали 40 украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано над Брянской областью — 21 БПЛА.

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