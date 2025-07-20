Политолог Марков заявил о лжи в заявлении Зеленского о переговорах с Россией

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев предложил Москве провести очередные переговоры по урегулированию конфликта. Он указал на ложь в словах политика.
— Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны РФ, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом соврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про РФ и про Украину, побежали повторять эту ложь, — написал эксперт в Telegram-канале.
Марков подчеркнул, что это — предложение Москвы, а не Киева, «причем озвученное уже раз десять».
Украина предложила России провести третий раунд переговоров на следующей неделе, сообщил 19 июля Владимир Зеленский. Он добавил, что эту инициативу уже огласил глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.
17 июля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась, что переговоры между Москвой и Киевом «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, в Киеве или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.