Политолог Марков заявил о лжи в заявлении Зеленского о переговорах с Россией

— Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны РФ, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом соврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про РФ и про Украину, побежали повторять эту ложь, — написал эксперт в Telegram-канале.